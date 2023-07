Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté se opět vydali za prázdninovými rekreanty

LIBERECKO – Upozorňovali na nástrahy spojené s pobytem u vody, při cykloturistice i samotném ubytování v kempu.



Dne 25. července 2023 policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje navštívili oblíbenou rekreační oblast v Hamru na Jezeře. V místních kempech a autokempech oslovovali ubytované, a vzhledem ke zvýšenému nárůstu počtu krádeží věcí z obdobných rekreačních zařízení, je informovali o důležitosti řádného zabezpečení svých cenností, dokladů, mobilních telefonů, stejně tak i zajištění jízdních kol a koloběžek.

Počasí zrovna nepřálo k návštěvě krásné vodní plochy Hamerského rybníka, ale o to více lidí vyrazilo na projížďku na kole a policisté jim zdůraznili povinnost nošení cyklistických přileb do 18 let, povinnou výbavu, užití reflexních doplňků a zdrženlivost alkoholických nápojů při jízdě. Dospělým cyklistům doporučovali taktéž používat helmu, byť jim zákon tuto povinnost neukládá, jde přeci jen o jejich zdraví a dovolená se nemusí změnit v nepříjemný zážitek spojený například s pobytem v nemocnici.

Jelikož jsou prázdniny v plném proudu, jistě se najde ještě mnoho hřejivých dnů, vybízejících k pobytu u vody a vodním radovánkám, proto se policisté během akce zaměřili i na tuto problematiku a zacílili především na rodiče s dětmi. Upozornili na nutnost stálého hlídání neplavců, využívání plaveckých a záchranných pomůcek a na nebezpečí při skocích do vody bez znalosti vodního terénu. Dospělým plavcům radili, aby řádně zvažovali svoje schopnosti, dovednosti a svůj aktuální zdravotní stav.

Každý z oslovených rekreantů obdržel i malý praktický dárek vhodný právě k cykloturistice či k pobytu u vody a několik cenných rad v podobě informačního preventivního materiálu.

26.7.2023

por. Bc. Dana Burešová, DiS.

preventistka KŘP Libereckého kraje

