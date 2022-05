Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc

VYSOČANY – Chtěli by ztotožnit muže z kamerového záznamu, který kradl v jedné budově. Z ní si odnesl věci za téměř 65 tisíc korun.

Borští policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění osoby pachatele, který opakovaně kradl v obci Vysočany, konktrétně ve dnech 30. března a 3. dubna letošního roku, kdy vnikl do jedné nezkolaudované budovy poté, co překonal mříž umístěnou v okenním otvoru vedoucím do sklepní místnosti. Následně vnikl i do sousední stavby. Pachatel při tom odcizil množství věcí, například měděné trubky určené k rozvodům s příslušenstvím, mikrovlnou troubu, stavební kolečko, kuši domácí výroby, elektrický gril, různou elektroniku, povlečení, prostěradla, směs různých měděných kabelů o hmotnosti 55 kg a další věci. Svým jednáním tak způsobil škodu na odcizených věcech za bezmála 65 000 korun, na poškozených věcech způsobil škodu ve výši téměř 3 000 korun.

V souvislosti se ztotožněním pachatele, který je z uvedeného jednání podezřelý a byl zachycený na kamerovém záznamu, se policisté obracejí na veřejnost. Markantním znakem na jeho bundě či mikině s kapucí je nápis „streetFAMOUS“ na zádech. Veřejnost může své poznatky sdělit přímo borským policistům na tel: 974 337 721, zavolat může také na tísňovou linku 158.

por. Bc. Dagmar Jiroušková

30. května 2022

