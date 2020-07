Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté se o víkendu zaměřili na autobusy a nákladní vozidla

KRAJ – Během víkendu v rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce policisté v kraji kontrolovali autobusy a nákladní vozidla.

Během uplynulého víkendu proběhla na celém území České republiky dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dohled na dodržování pravidel silničního provozu a to zejména na nákladní a autobusovou dopravu. Prioritou byly kontroly autobusů a kontroly omezení jízdy některých vozidel podle § 43 zákona č. 361/2000Sb, o provozu na pozemních komunikacích:

Oddíl 3

Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel

§ 43

Omezení jízdy některých vozidel

(1) Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg s připojeným přípojným vozidlem a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu19) (dále jen "den pracovního klidu") v době od 13.00 do 22.00 hodin,

b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin.

c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.

(2) Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům,2) potahovým vozidlům2) a ručním vozíkům2) o celkové šířce větší než 600 mm

a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,

b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,

c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

(3) Zákaz jízdy podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla užitá při

a) kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci,

b) nezbytné zemědělské sezonní přepravě,

c) činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací, d) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze20), pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,

e) přepravě živých zvířat,

f) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,

g) nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující 100 km,

h) přepravě poštovních zásilek,

i) jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h),

j) živelní pohromě,

k) jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů,

l) přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci,

m) výcviku řidičů,

n) odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Dále se policisté zaměřili na problematiku ADR, technický stav vozidel, sociální předpisy, kontrolu dokladů předepsaných pro provoz a řízení motorových vozidel i upevňování nákladů.

Během akce v Libereckém kraji policisté na dvou speciálně vybavených stanovištích policisté zkontrolovali patnáct nákladních vozidel. Jeden řidič s nákladním vozem překročil povolenou rychlost a jednomu řidiči byla zakázána další jízda, jelikož vůz, který řídil, by v nevyhovujícím technickém stavu a nezpůsobilý pro provoz na pozemních komunikacích. Dále dva řidiči nesprávně používali tachograf a jeden také porušil předpisy související s dobou řízení, odpočinkem a bezpečnostní přestávkou.

Policisté také zkontrolovali tři autobusy a při všech třech kontrolách zjistili porušení zákona. Dva řidiči autobusů nesprávně používali tachograf a jeden dokonce neoprávněně manipuloval s paměťovými kartami. Tohoto řidiče v neděli odpoledne policisté kontrolovali při řízení autobusu na silnici D10 v Příšovicích na parkovišti u benzínové čerpací stanice Shell. Během kontroly zjistili, že řidič má v tachografu vloženy dvě karty – jednu svoji a druhou řidičky, která vystoupila již v Praze, a do cílové stanice v Jablonci nad Nisou jel již uvedený řidič sám. Policisté zjistili, že nedodržel stanovenou dobu výkonu na 24 hodin, což bylo právě vložením druhé karty. Tímto si tak úmyslně prodloužil výkon činnosti řidiče o 6 hodin a 30 minut výkonu pro posádku. Tento případ již šetří policisté z Obvodního oddělení v Turnově, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.

Na závěr upozorňujeme, že policisté v Libereckém kraji provádí a budou i nadále provádět kontroly řidičů autobusů a nákladních vozidel i v rámci běžného výkonu služby v průběhu celého roku.



27. 7. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

