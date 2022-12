Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté se o víkendu opět zaměřili na bary a diskotéky na Liberecku

LIBERECKO – V rámci opatření zkontrolovali více jak čtyři stovky osob.

Liberečtí policisté se již minulý víkend zaměřili na kontroly provozoven - restaurací, barů, klubů, heren a jiných kulturních a zábavních podniků. Jak jsme však avizovali, policisté naplánovali i další akce obdobného charakteru v Libereckém kraji a svého slibu dostáli právě o uplynulém víkendu. V nočních hodinách ze soboty na neděli zavítali hned do čtyř provozoven v Liberci a jeho přilehlém okolí. Účelem kontrol bylo především předcházení a odhalování protiprávních jednání, kontroly legálnosti pobytu cizinců na území České republiky, ale také pátrání po osobách a věcech.

Do akce se opět zapojily desítky pořádkových policistů Krajské pořádkové jednotky Libereckého kraje, psovodi, policisté z Odboru cizinecké policie KŘP, ale také strážníci Městské policie Liberec. Během několika hodin společně zkontrolovali bezmála čtyři sta osob, z čehož se u více jak stovky jednalo o cizince. Na policejní služebny bylo předvedeno pět osob, další dva lidé byli zajištěni podle platných zákonných norem. Bohužel nezůstalo jen u domluvy a běžných kontrol dokladů totožnosti. Uloženy byly také finanční postihy, a to patnáct příkazů na místě ve výši 8700,- Kč za přestupky podle zákona o pobytu cizinců na Území České republiky. Smutné kolonky však zaplnili i mladiství, a to ve dvou případech, kdy byli pozitivně testováni na alkohol. V jednom případě policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví.

Rozhodně se nejednalo o poslední akci podobného charakteru, ba naopak. Policisté se i nadále budou namátkově zaměřovat na dodržování veřejného pořádku v ulicích, a to nejen města Liberce, ale napříč celým krajem.

6.12.2022

por. Bc. Adéla Fialová

