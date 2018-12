Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté se o svátcích rozhodně nenudili

ZLÍNSKÝ KRAJ: Kriminalisté řeší i pokus vraždy.

Přestože se o vánočních svátcích říká, že jsou to dny klidu, míru a pohody, rozhodně to každoročně neplatí pro všechny. A ani letošní rok nebyl výjimkou. Policisté na operačním středisku zaznamenali během víkendu a Vánoc zvýšený počet oznámení oproti běžným dnům. Stejně jako každý rok policisté napříč celým Zlínským krajem museli řešit mnoho případů na úseku občanského soužití, veřejného pořádku nebo deliktů v dopravě.

K nejzávažnějšímu činu došlo 23. prosince v noci na Valašskomeziříčsku. Devětadvacetiletý muž zde napadl svoji přítelkyni a matku. Muž byl o několik minut později zadržen a v následujících hodinách i obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Případu se intenzivně věnují krajští kriminalisté. Soud dnes akceptoval návrh na uvalení vazby, policisté tedy obviněného muže eskortovali do vazební věznice. V současné době, vzhledem k průběhu vyšetřování, nebudeme sdělovat žádné bližší informace.

Asi o hodinu později museli policisté zasahovat proti agresivnímu muži i na Rožnovsku. Pětatřicetiletý muž byl agresivní na své rodinné příslušníky, ti proto na místo přivolali policisty. Na zasahující hlídku muž poštval svého psa a nakonec ji i fyzicky napadnul. Muži, který během svého řádění poranil nejen policisty, ale i sám sebe, nyní hrozí obvinění ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě, za což mu v případě prokázání viny hrozí až šestiletý trest odnětí svobody.

Kromě toho museli policisté v kraji šetřit i případy vloupání do automobilů, krádeže či dopravní nehody. Jednu takovou zavinil přímo na Štědrý den dvacetiletý řidič z Uherskohradišťska, který v obci Kněžpole nezvládnul řízení a havaroval. Nehoda si naštěstí vyžádala jen dvě lehká poranění, nicméně řidič po ní nadýchal 2,8 promile alkoholu a navíc ani nevlastní řidičský průkaz. Za spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky muži hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

27. prosince 2018, nprap. Petr Jaroš

