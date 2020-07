Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE:Policisté se masivně zaměří na řidiče pod vlivem alkoholu a drog

KRAJ - Alkohol je u každé patnácté dopravní nehody!

AKTUALIZACE - Policisté na celém území Královéhradeckého kraje se zaměřili na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek před i během jízdy u řidičů motorových, ale také nemotorových vozidel. Tato akce měla především preventivní charakter a to ochránit poctivé řidiče před těmi, kteří za volant usedají pod vlivem alkoholu či drog nebo jakýmkoliv jiným způsobem ohrožují bezpečnost silničního provozu.



Během této akce bylo zkontrolováno přes tisíc řidičů. Za 24 hodin bylo evidováno celkem 125 přestupků v dopravě, za které byla uložena sankce za necelých 55 tisíc korun. Požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek bylo zjištěno u 8 řidičů. U dvou řidičů bylo požití alkoholu klasifikováno jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí trest odnětí svobody až na 3 léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Policisté v Královéhradeckém kraji budou v podobných dopravně bezpečnostních a preventivních akcích i nadále pokračovat.



por. Ing. Eliška Majerová

20. 7. 2020, 11:40

K intenzivním kontrolám řidičů pod vlivem alkoholu či drog přistoupí policisté počínaje dnešním dnem po celém Královéhradeckém kraji. Neukáznění řidiči usedají pod vlivem alkoholu a drog neustále za volant a svým chováním ohrožují další účastníky silničního provozu.

Přestože dopravní policisté v celém kraji strávili letos v přímém výkonu služby už téměř 107 tisíc hodin, z nichž více než dvacet tisíc odsloužili v nočních hodinách, stále zbytečně na silnicích umírají další lidé. Letos už vyhaslo v celém kraji 15 lidských životů.

V následujících hodinách a dnech proto bude veřejnost policisty vídat na silnicích po celém Královéhradeckém kraji mnohem častěji. Hlídky budou mobilní a budou z taktických důvodů měnit svá stanoviště, kontroly budou provádět na všech typech komunikací, tedy například i na dálnici D11. Do začátku akce se zapojí bezmála 200 policistů, kteří se u řidičů zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek před a v průběhu jízdy, v hledáčku budou rovněž cyklisté či motorkáři.

Od začátku letošního roku se do poloviny července stalo na silnicích v Královéhradeckém kraji celkem 2531 dopravních nehod, při nichž přišlo o život celkem 15 osob. Alkohol byl zjištěn u 153 účastníků dopravních nehod.

Cílem této dopravně bezpečnostní akce není znepříjemňovat cestování poctivým řidičům. Právě ty chtějí policisté ochránit před těmi, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu či drog či jiným způsobem ohrožují bezpečnost silničního provozu a jsou pro ně tedy přímou reálnou hrozbou.

Několik případů (včetně fotodokumentace) z nedávné doby, kde byl u účastníků dopravních nehod zjištěn alkohol:

https://www.policie.cz/clanek/motorkar-riskoval-pri-predjizdeni.aspx

https://www.policie.cz/clanek/s-vozidlem-narazila-do-altanu.aspx

https://www.policie.cz/clanek/opet-alkohol-za-volantem-312193.aspx

https://www.policie.cz/clanek/automobil-spadl-z-mostu.aspx

Podobné bezpečnostně dopravní akce policisté v kraji dělají často, v uplynulých dnech například na Jičínsku: https://www.policie.cz/clanek/policiste-bojuji-proti-nesvaru-dnesni-doby.aspx

Řidiči pod vlivem alkoholu hrozí finanční sankce v rozpětí od 2500 do 20000 Kč, zákaz činnosti od 6 měsíců až do 1 roku a přičtení 7 trestných bodů.

V případě, že se řidič odmítne podrobit dechové zkoušce, odběru krve či testování cestou tzv. drug testu, předává se případ k dořešení správnímu orgánu, kde mu hrozí sankce od 25 000 do 50 000 Kč, od 1 do 2 let zákaz činnosti a přičteno bude 7 trestných bodů.

V případě, že řidiči je prokázaná hodnota alkoholu větší než 1 promile, pak trestní zákoník na takovou situaci pamatuje:

§ 274Ohrožení pod vlivem návykové látky

(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,

b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo

c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

17.7.2020

Související dokumenty Dopravně bezpečnostní akce - alkohol a toxi

Velikost souboru:416,8 KB / formát M4A

vytisknout e-mailem