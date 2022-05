Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté a celníci se při akci na D11 zaměřili na řidiče nákladní přepravy

KRAJ - Policisté a celníci s nejmodernější technikou kontrolovali na dálnici D11 řidiče nákladní přepravy.

V těchto dnech proběhla na dálnici D11 dopravně bezpečnostní akce v součinnosti s Celním úřadem pro Středočeský kraj. Jak policisté, tak i příslušníci celní správy se při ní zaměřili na řidiče nákladní dopravy. Na odstavném parkovišti D11, 36 kilometru, kde akce probíhala, měli policisté k dispozici dvě speciální vozidla Mercedes – Benz typu Sprinter k vážení nákladních vozidel, která byla pořízena z daru Středočeského kraje (vozidla se kromě vážení dále využívají ke kontrole sociálních předpisů, kontrole režimu ADR, kontrolám technického stavu, ale mohou být využívána i jako pojízdné mobilní kanceláře v případě mimořádných událostí). Od zahájení provozu těchto vozidel (rok 2018) se podařilo zkontrolovat přes dva tisíce nákladních a přípojných vozidel, přes tři sta jich prošlo vážením, přičemž více jak čtyřem stovkám řidičů byly uloženy sankce za bezmála 13 miliónů korun.

Při společné akci zaměřené na nákladní dopravu kontrolovali příslušníci celní správy v rámci svých kompetencí časové zpoplatnění, výběr nedoplatků CEPAN (pomocí centrální evidence přeplatků a nedoplatků). Též se zaměřovali na pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu, dále na kontroly přepravy vybraných výrobků, kontroly v oblasti ochrany duševního vlastnictví a ochrany spotřebitele. Pro tyto účely měli k dispozici i velkokapacitní rentgen, který dokáže zrychlit a zefektivnit kontrolu nákladního vozu. Pomocí tohoto speciálního zařízení (v republice dva tyto vozy s rentgenem), které je vybaveno nejmodernější technikou, lze detekovat materiály skryté až za 310mm silnou ocelovou deskou.

Kromě nejmodernější techniky měli příslušníci celní správy na místě k některým specifickým kontrolám i čtyřnohé poomocníky - psi speciálně vycvičené k vyhledávání omamných a psychotropních látek, tabákových výrobků, zbraní či střeliva. Tyto kontroly vykonávali na místě celkem tři psi cvičení k těmto účelům, a to Enny, Lídr a Deisy.

Společná akce policistů a celní správy takto velkého rozsahu, tedy s účastí více jak dvou desítek příslušníků z obou subjektů, se během několika málo dní realizovala již podruhé. Podařilo se při nich komplexně, za využití nejmodernější techniky policistů i celníků, zkontrolovat 44 řidičů nákladních vozidel. 31 z nich projelo s nákladem kontrolní váhou, kdy více jak u dvou desítek zjistili porušení „váhových limitů“. Za přetížení vozidla pak zaplatily bezmála dvě desítky řidičů pokuty v částce přesahující 120 tisíc korun. Současně se i provozovatel oznamoval na pověřenou obec, příslušnému správnímu orgánu. Čtyři řidiči využívali dálnici bez příslušné dálniční známky a příslušníci celní správy uložili pěti řidičům blokové pokuty přes třináct tisíc korun za zjištěné nedoplatky.

Policejní kontroly zaměřené na nákladní dopravu, nejsou v žádném případě ničím výjimečným a na území Středočeského kraje se realizují průběžně i několikrát do týdne, a to nejenom na dálnicích, ale i na komunikacích nižších tříd. Společně s celníky, s nasazením speciální techniky jak policejní, tak i Celního úřadu pro Středočeský kraj, budou kontroly probíhat i do budoucna.



mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

19. května 2022

