Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté rozdávali preventivní rady na dětském táboře v Českém Dubu

LIBERECKO – Policisté navštívili v rámci preventivní činnosti děti na dětském táboře.

V úterý 24. srpna 2021, i přes počáteční nepřízeň počasí, navštívili policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje děti na táboře v Českém Dubu. Vzhledem k tomu, že se prázdniny chýlí ke konci, považovali policisté za důležité dětem připomenout především zásady bezpečného chování na přechodech pro chodce, ale kupříkladu i osobní bezpečnost při kontaktu s cizí osobou.

Aby si však děti náležitě užily poslední prázdninové dny, zpříjemnili jim pobyt na táboře především policisté z Odboru služební kynologie, kteří jim představili činnost policejních psů, speciálně vycvičených na pachové práce a vyhledávání osob, a to názornou ukázkou zadržení nebezpečného pachatele. Samozřejmým základem při výcviku služebních psů je poslušnost, tedy i tuto psovodi poutavou formou předvedli. Nejednalo se však pouze o kynology, na místě byla dětem názorně prezentována i policejní technika, jako kupříkladu Toyota Land Cruiser, určená do těžkého terénu a sloužící především v příhraničních oblastech pro potřeby cizinecké policie. Dále bylo přistaveno velitelsko – štábní mobilní pracoviště, umístěné ve speciálně upraveném vozidle, kdy dětem bylo vysvětleno, že toto vozidlo je využíváno za účelem monitorování a koordinování, například při provádění pátracích akcí.



Výčet techniky a zástupců z řad policie Libereckého kraje by však nebyl komplexní, kdybychom zapomněli zmínit i příslušníky Pohotovostního a eskortního oddělení. Ti dětem představili svoji výzbroj a výstroj a současně i náplň práce, která mj. zahrnuje činnost prvosledových hlídek. Nečekaným překvapením však byl policejní člun, určený k pátrání po osobách na vodních plochách a případné záchraně tonoucího.

Táborníci byli při závěrečném rozloučení obdarování drobnými dárky ve formě nejen preventivních, ale i vzdělávacích materiálů, které již jen umocnily celkový dojem z příjemně stráveného dne.



25. 8. 2021

nprap. Adéla Maňasová

preventistka KŘP Libereckého kraje

