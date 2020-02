Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté řeší další vloupání do rodinného domu v obci Lipůvka

BLANENSKO: Pachatel si odnesl šperky a peníze. Majitelům způsobil škodu převyšující sedmdesát tisíc korun.

V dané době řeší blanenští kriminalisté vloupání do rodinného domu v obci Lipůvka. K tomu mělo dojít v období od 12:00 hodin 31. ledna do 21:00 hodin 1. února 2020. Dosud neznámý pachatel využil nepřítomnosti majitelů domu. Poté, co bez poškození překonal oplocení, vniknul násilím přes zadní vstupní dveře do objektu. Uvnitř obydlí opět použil násilí a dostal se do uzamknuté pracovny. Zde odcizil ze zásuvky stolu finanční hotovost ve výši 200 Euro, 200 Dolarů a 300 Švédských korun. Ve svém jednání pokračoval v ložnici, která se nachází v prvním patře. Odnesl si cenné šperky v hodnotě přesahující čtyřiašedesát tisíc korun. Jednalo se o pánské pozlacené hodinky zn. Omega, dámské zlaté hodinky zn. Guess, dámské hodinky z bílého kovu zn. Michael Kors, sada stříbrných náušnic a prstenu se zirkonem a náušnice z bílého zlata posázené zirkony. Jsme na prvopočátku vyšetřování, ale k obdobnému případu kvalifikovanou z přečinu krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody ve stejné obci došlo v listopadu 2019.

Vzhledem k výše uvedenému případu, bychom chtěli požádat občany, zda si v inkriminovanou dobu nepovšimli v obci podezřelých osob či vozidel pohybující se kolem rodinných domů. Zároveň apelujeme na místní, aby věnovali zvýšenou pozornost zejména v podvečerních hodinách pohybu neznámých osob i aut v okolí domů. V případě výskytu podezřelých osob nebo aut doporučujeme zavolat hlídku PČR, a to na telefonní číslo 974 631 396 nebo na bezplatnou linku 158. Popř. si poznačit či vyfotit vozidlo s registrační značkou a tuto skutečnost dát policistům k ověření. Za jakékoliv poznatky předem děkujeme.

por. Lenka Koryťáková, 13. února 2020

vytisknout e-mailem