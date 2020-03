Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté prověřovali oznámení o nedovoleném překročení státní hranice

LIBERECKO - Tři mladistvé osoby se pohybovaly v obci Černousy poblíž státní hranice s česko-polskou stranou, neuvědomily si však, že se již nacházejí v Polsku.

Dnes, krátce po jedenácté hodině dopoledne přijal operační důstojník na tísňovou linku 158 oznámení o pohybu tří osob v blízkosti státní hranice s Polskou republikou v obci Černousy - Ves na Frýdlantsku.

Policisté v rámci plnění úkolů na státních hranicích, kdy dohlížejí na dodržování vydaného nařízení vlády o zákazu překračování státní hranice, jeli okamžitě celou událost prověřit. V dané obci zjistili, že se tři mladistvé osoby procházely po louce, poblíž řeky Smědá, přičemž aniž by si to uvědomily, přešly státní hranici s česko - polskou stranou. Asi 100 m pokračovaly po louce, kde si šly prohlédnout spadlý kmen stromu, jenže už se nacházely na polské straně. Po chvilce se vrátily zpátky, kde je již kontrolovala policejní hlídka. Mladíci se domnívali, že se státní hranice nachází až na konci louky. Kdyby tuto skutečnost věděli, rozhodně by tam nešli.

Policisté zjistili, že se nejednalo o úmyslné jednání a jejich jednání nyní šetří jako přestupek podle Zákona o ochraně státních hranic, kterým se bude dále zabývat cizinecká policie.



19. 3. 2020

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

