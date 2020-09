Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté prováděli kontroly v lesích

TACHOVSKO – Ve spolupráci s pracovníky příslušných institucí kontrolovali dodržování zákazu vjezdu do lesů.

Policisté na Tachovsku v uplynulých dnech uskutečnili preventivní opatření ve spolupráci s pracovníky Chráněné krajinné oblasti Český les a Lesů české republiky, kdy se zaměřili na kontrolu dodržování zákazu vjezdu motorových vozidel do lesů, a to zejména na neoprávněný vjezd do lesa ze strany motocyklistů a čtyřkolkářů. Kontroly se uskutečnily v okolí Staré Knížecí Huti, Pavlova Studence, Žďáru a Lesné. V rámci toho bylo zjištěno jedno porušení zákona, které bude řešeno ve správním řízení. Policisté upozorňují, že namátkové kontroly budou probíhat i nadále, a to i s ohledem na aktuální houbařskou sezónu. A připomínají, že zákaz vjezdu motorových vozidel do lesa je výslovně zakázán v zákoně o lesích, v některých případech mohou řidiči porušit i zákon o provozu na pozemních komunikacích, a to v situacích, kdy je vjezd do lesa opatřen příslušnou dopravní značkou.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

9. 9. 2020

