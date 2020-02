Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté prošetřují vloupání do vozidla

BRNO: Usilovně hledáme velmi důležitou svědkyni.

Koncem minulého roku se poblíž autobusového nádraží Zvonařka odehrálo vloupání do automobilu. Do zaparkované škodovky se pachatel dostal poničením okna. Uvnitř se zloděj příliš dlouho nezdržoval, promptně totiž sebral uschovanou pánskou peněženku, ve které bylo i několik platebních karet. Avšak ani očividná neznalost bezpečnostního čísla karty ho neodradila od pokusu získat ještě větší kořist. Samozřejmě, že bankomat mu žádné peníze nevydal, ale naopak to byli nakonec samotní policisté, kteří tak do svých rukou pohodlně získali velice klíčovou indicii, fotografii neznámé ženy. Tato významná svědkyně se totiž v inkriminovanou dobu pohybovala v bezprostřední blízkosti bankomatu, přičemž by její svědecká výpověď mohla významným způsobem přispět k objasnění skutku. V současné době věc prošetřujeme pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního.

Poznáváte ženu? Víte, o koho se jedná? Ozvěte se nám na tísňovou linku policie 158. Taktéž se můžete přímo obrátit na brněnské policisty z obvodního oddělení na telefonní lince 974 623 675.

por. Bc. Petr Vala, 20. února 2020

