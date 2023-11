Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté pronásledovali motorkáře

ÚSTÍ NAD LABEM - Za uvedené jednání mu hrozí finanční postih ve výši desítek tisíc korun.

Hlídka chlumeckých policistů pronásledovala od obce Žďár na Ústecku 34letého řidiče motocyklu SUZUKI. Motocykl byl opatřen registračními značkami, které neprocházely evidencí. Motorkář nereagoval na světelné ani zvukové výzvy k zastavení a ve vysoké rychlosti projížděl vesnicemi. Po několika kilometrech nezvládl průjezd zatáčkou a narazil do kamenné zídky. Při pádu utrpěl lehké zranění. Následně byl policisty zadržen a převezen do policejní cely. Alkohol byl u řidiče na místě vyloučen dechovou zkouškou. Čtyřiatřicetiletý řidič není držitelem žádného řidičského oprávnění. V současné době mu hrozí ve správním řízení pokuta až do výše desítek tisíc korun.

Ústí nad Labem 27. listopadu 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

