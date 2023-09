Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté pro dobrou věc

CHOMUTOVSKO - Dětský den s policií bavil i pomáhal.

V sobotu 16. září se v objektu Policie České republiky u vodní nádrže Nechranice uskutečnil Dětský den s policií. Nápad zrealizovat tuto akci vzešel od policisty z chomutovského oddělení hlídkové služby, který tak chtěl pomoci nemocnému Františkovi z Chomutova. Pětiletý chlapec se léčí s hemangiomem (nezhoubným nádorem krevních cév) a potřebuje podstoupit několik zákroků nehrazených zdravotní pojišťovnou. Policisté se rozhodli pomoci s vybráním potřebné částky (70 tisíc korun). Jak veřejnost, tak policisté, mohli přispívat na transparentní účet, ale také při sbírce, která se uskutečnila právě v rámci zmíněného dětského dne.

Ti, co do areálu u nechranické přehrady zavítali, určitě nelitovali. Za krásného počasí si hlavně děti užily ukázky práce různých policejních složek, včetně psovodů, nebo technika. Mohli si prohlédnout a vyzkoušet vybavení policistů hlídkové služby a pořádkové jednotky, obdivovat hasičskou techniku, zastřílet si ze vzduchovky či airsoftové zbraně, projet se policejním motorovým člunem anebo si zařádit na skákacím hradu. To vše za doprovodu živé hudby. Součástí akce byla také spanilá jízda asi 70ti motorkářů, která startovala právě z areálu u přehrady.

Skvělou zprávou je, že dobrá věc se podařila. Celková vybraná částka přesáhla 89 tisíc korun. Jak bylo předem avizováno, rovných 70 tisíc korun bude využito pro účely Františkovy léčby a dalších zhruba 19 tisíc korun předal ředitel chomutovského územního odboru plk. Martin Přibyl řediteli Nadace policistů a hasičů mjr. Vlastimilu Kašparovi.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 26. září 2023

vytisknout e-mailem