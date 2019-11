Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté přistihli opilé řidiče

CHOMUTOVSKO - Za volantem opilý a navíc se zákazem řízení; Posilněn alkoholem nacouval do zaparkovaného auta a ujel.

Hlídka chomutovských policistů v pátek v noci v ulici Školní v Chomutově zastavila osobní vozidlo zn. Opel, které řídil 58letý cizinec žijící v České republice. Muž jevil známky požití alkoholu, policisté s ním tedy provedli dechové zkoušky. Při nich nadýchal více než dvě promile. Poté byl zadržen a umístěn do cely. Požití alkoholu před jízdou však nebylo jediné, čím se měl provinit. Policisté dále zjistili, že obdobného jednání se dopustil již v minulosti. V roce 2017 mu za něj soud uložil podmíněný trest odnětí svobody a zákaz řízení motorových vozidel, který mu platí až do prosince letošního roku. Toho však dotyčný nedbal a přesto usedl za volant. Nyní je proto podezřelý ze spáchání hned dvou trestných činů, a to ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Pokud bude jeho vina prokázána, hrozí mu s ohledem na předchozí odsouzení za stejný trestný čin odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky se měl dopustit i 40letý muž z Klášterce nad Ohří. Ten měl v sobotu dopoledne v obci na Klášterecku na parkovišti svým vozidlem zn. Škoda takzvaně nacouvat do zadní části zaparkovaného vozidla zn. Mercedes Benz a od nehody ujet. Klášterečtí policisté hodinu po nehodě podezřelého vypátrali v místě jeho bydliště. Tam s ním také provedli dechové zkoušky, které ukázaly hodnoty kolem 2,7 promile alkoholu. Kromě toho lustrací zjistili, že muž navíc ani není držitelem řidičského oprávnění. Stejně jako v předchozím případě je protiprávní jednání řešeno ve zkráceném přípravném řízení. Pokud by soud uznal podezřelého vinným, může vyslovit až tříletý trest odnětí svobody. Důvodem vyšší trestní sazby je skutečnost, že pod vlivem alkoholu byla způsobena dopravní nehoda. Škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na 22 tisíc korun.

