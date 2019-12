Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policisté přispěli k záchraně života použítím AED

TRUTNOVSKO – Zachráněný jim přišel osobně poděkovat.

Není novou informací, že policejní hlídky mají ve své výbavě také defibrilátor AED. Tento počin se ukázal již několikrát v minulosti jako naprosto správný, policisté ve službě jej totiž neváhají použít. Hlavním účelem je poskytnout co nejrychlejší pomoc osobám se srdečním kolapsem.

Jeden takový zásah v nedávné době mají za sebou policisté z oddělení v Hostinném. Začátkem listopadu vyjížděli do místní sokolovny v Tyršových sadech, kde se konal turnaj v nohejbale. Podle předaných informací od záchranné služby tu jeden z hráčů po odehrání zápasu zkolaboval. Policisté dorazili na místo v řádu několika minut a okamžitě od ostatních účastníků turnaje převzali laickou resuscitaci. Pokračovali v nepřímé masáži srdce a připojili muže na defibrilátor AED. Přístroj doporučil celkem tři výboje. Následně si postiženého převzali do péče přivolaní záchranáři, kteří po účinnosti defibrilátoru zjistili, že muž má obnoven srdeční rytmus. Po dalším ošetření na místě ho převezli do FN Hradec Králové k hospitalizaci. Zde lékař vyhodnotil kolaps jako infarkt, při němž šlo o každou vteřinu.



V současné době je muž z nemocnice doma a se svou přítelkyní, která se turnaje také účastnila, neváhali, a přišli dnes 13. prosince policistům osobně poděkovat. Při rozhovoru v uvolněné atmosféře se zachránci muž s úsměvem řekl: „Cítím se dobře, akorát mě ještě trochu bolí žebra. Resuscitaci jich totiž několik nevydrželo, což ale není při takové záchraně nic neobvyklého“.

Nelze než podotknout, že se opět jasně ukázalo, jak velkým přínosem je vybavení policistů defibrilátorem AED. Celkově pak od začátku letošního roku na Trutnovsku policisté vyjížděli k devíti případům, kde přicházelo v úvahu jeho využití. Přístroj však mimo policie a rychlé záchranné služby používají také hasiči, horská služba a dnes už je umístěn i na místech s větším pohybem osob např. v nákupních centrech.

Závěrem je určitě na místě vyzdvihnout rychlý zásah policistů, výbornou reakci ostatních účastníků turnaje, kteří okamžitě poskytli svému kamarádovi první pomoc, a v neposlední řadě také záchranářům. Díky pohotovosti všech zúčastněných se podařilo zachránit to nejcennější, lidský život.

nprap. Lukáš Vincenc

13. prosince 2019, 13:55

