Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté přijeli za dětmi do školní družiny

JABLONECKO – Železnobrodští policisté dětem ve školní družině připomněli pravidla bezpečného přecházení vozovek.

Minulý týden v pátek 17. března policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě přijeli navštívit děti, které docházejí do školní družiny v Základní škole v ulici Školní v Železném Brodě. Policistka s policistou dětem především připomněli základní pravidla bezpečného přecházení vozovek a správného chování chodců v silničním provozu. Zdůraznili především to, že chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, a proto musí při pohybu v něm být velmi opatrní. Policistka také dětem vysvětlila význam nejdůležitějších dopravních značek tak, aby jim právě děti mladšího školního věku dobře porozuměly. Děti se od policistů také dověděly, jak se mají správně zachovat v případě, kdyby kdekoliv nalezly například injekční stříkačku. Policisté nezapomněli ani na to, aby dětem zdůraznili zásady správného chování při kontaktu s cizími lidmi.

Všechny děti byly velmi pozorné a s policisty na všechna uvedená témata společně hovořily. Za odměnu si poté mohly vyzkoušet a „osahat“ jejich výstroj, kterou používají denně pří výkonu služby. Na úplný závěr od železnobrodských policistů všechny děti obdrželi dárky v podobě reflexních prvků a omalovánek, které jim budou nevšedně prožité odpoledne připomínat. Domů si ten den ze školy také přinesly své otisky prstů, které jim policisté během přednášky odebrali.





20. 3. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

