Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté při kontrole zahrádkářské kolonie zaregistrovali podezřelý pohyb

TACHOV – Následně v jedné z chatek zadrželi dva „nezvané hosty“. Ti si již vyslechli podezření ze spáchání trestného činu.

Tachovským policistům se podařilo ustanovit pachatele případu krádeže a porušování domovní svobody, ke kterému došlo mezi 14. a 20. červnem letošního roku v Tachově v zahrádkářské kolonii Na Minerálce. Z protiprávního jednání policisté podezírají dva muže ve věku 27 a 20 let. Na základě zjištěných skutečností a zajištěných důkazů bylo staršímu ze zadržených sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, mladšímu z mužů policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody.

Jak policisté zjistili, starší z pachatelů měl v uvedené době vniknout na oplocenou zahradu zahrádkářské kolonie a poté za pomoci násilí i do prostor maringotky, která se na zahradě nachází. Z ní odcizil benzinový křovinořez a popruhy. Následně poškodil skleněnou výplň zahradní chatky a vnikl dovnitř. Chatku prohledal, ale nic neodcizil. Na zahradě dále poškodil dřevěný stůl a dřevěnou lavičku. Svým jednáním tak majitelce způsobil celkovou škodu ve výši přes 2 400 korun. V uvedené době tento podezřelý vnikl také na další oplocenou zahradu, kde se za pomoci nalezeného klíče dostal do zahradní chatky, odkud odcizil dvě propanbutanové lahve, jeden plynový vařič, pár rukavic, teleskopický hliníkový žebřík, rádio a různé nářadí – mimo jiné některé z těchto věcí policisté nalezli na zahradě předchozí poškozené. Svým jednáním tak v tomto případě způsobil majiteli chatky škodu přesahující 3 100 korun. Jak policisté zjistili, podezřelý muž se takového jednání dopustil i přesto, že byl za krádeže v minulosti již několikrát odsouzen.

Mladšímu z pachatelů policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, neboť společně neoprávněně vnikli a pobývali v zahradní chatce poškozeného, kde chtěli také přespat. To jim však pokazila hlídka tachovských policistů společně s policejním psovodem a služebním psem. Policisté totiž v nočních hodinách v této oblasti prováděli kontrolní činnost a v chatě zaregistrovali podezřelý pohyb. Následně dva podezřelé v cizí chatce také zadrželi.

Oběma pachatelům nyní hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

25. 6. 2019

vytisknout e-mailem