Policisté přednášeli o kyberkriminalitě

CHOMUTOVSKO - Preventivní akce pro veřejnost se konala v Jirkovském divadle.

Aktuální trendy v oblasti kyberkriminality byly tématem preventivní přednášky s besedou, které se ve spolupráci s městem Jirkov zhostili dva policisté z územního odboru Chomutov. Jedná se o specialisty z oddělení analytiky a kybernetické kriminality a z oddělení hospodářské kriminality, kteří se věnují odhalování právě této trestné činnosti. Akce, která se konala v úterý odpoledne v Jirkovském divadle, byla určena pro veřejnost, zejména pak pro seniory, kteří byli v hledišti zastoupeni nejvíce.

Policisté měli připravenou prezentaci, při které návštěvníky akce seznámili s aktuálními triky podvodníků, jejichž cíl je jediný, a to připravit své oběti o co nejvíce peněz. Hned v úvodu upozornili, že policie v posledních letech zaznamenala strmý nárůst trestních oznámení v oblasti kyberkriminality. Konkrétně v okrese Chomutov bylo v roce 2018 zaevidováno 34 těchto případů, v roce 2021 to již bylo 199 přijatých oznámení a vloni dokonce 280.

Poté se již podrobněji věnovali častým formám této kriminality, například podvodným emailům a SMS, podvodným telefonátům falešných bankéřů a policistů, podvodům spojeným s investicemi, ale také případům vylákání peněz pomocí různých smyšlených příběhů, kdy se podvodníci (vydávající se např. za vojáky na misi apod.) snaží vylákat z obětí peníze po předchozím navázání romantického vztahu „na dálku“. Pro názornost pak přednášku doplnili o několik skutečných případů, které při své práci řešili nebo aktuálně řeší, a při nichž poškození v důsledku těchto podvodů přišli mnohdy i o celoživotní úspory a někdy se dokonce navíc i zadlužili. Přitom policisté účastníkům pustili také záznam autentického telefonátu falešného bankéře.

Na závěr pak přednášející odpovídali na dotazy návštěvníků akce, která s ohledem na důležitost prevence v této oblasti jistě nebyla poslední.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 16. března 2023

