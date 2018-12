Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Policisté předali dar

V těchto předvánočních dnech nemyslí pražští policisté pouze na sebe a své blízké, ale také na další jiné, kteří potřebují i jinou pomoc, než „jen“ tu policejní.

Pomocníky a dárci jsou v tomto případě policisté místního oddělení Ruzyně z prvního policejního obvodu. Ti již po šesté předali finanční dar Dětskému centru PAPRSEK. Na děti z tohoto centra nemyslí policisté pouze před Vánoci, ale vlastně po celý rok. Finanční prostředky ve výši 28.000,- Kč totiž z vlastních prostředků sbírali od začátku roku až dodnes, tedy do dne předání.

Vybrané finanční prostředky by měly posloužit ke zpříjemnění života a zkvalitnění péče dětem s těžším nebo kombinovaným postižením, pro které je tento denní stacionář určen. V dětském centru PAPRSEK se totiž starají o děti ve věku od 3 do 18 let, ale i starší, které mají hluboké nebo těžké mentální poškození, mnohdy spojené například s pohybovým postižením, které vyžaduje intenzivní rehabilitaci. Výjimkou nejsou ani děti se smyslovým postižením, tedy například nevidomé. Stacionář ale navštěvují i děti, které trpí duševní chorobou, autismem, epilepsií či Downovým syndromem.

por. Mgr. Tomáš Hulan 14. 12. 2018

vytisknout e-mailem Google+