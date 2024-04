Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Policisté použili při záchraně AED

V neděli 7. dubna přijali operátoři tísňové linky oznámení týkající se kolapsu muže a jeho následné zástavy oběhu.

v ulici Papírníkova v pražském Kamýku. Po příjezdu na místo v bytě nalezli bezvládně ležícího muže na pohovce. Ten nereagoval na žádné podněty a nedýchal. Z tohoto důvodu jej okamžitě položili na zem a zahájili kardiopulmonální resuscitaci. Policistka prováděla resuscitaci a druhý policista zajišťoval dýchací cesty pacienta. Třetí policista muži rozstřihl tričko, rozbalil defibrilátor a přiložil na jeho hrudník elektrody. Přístroj následně vyhodnotil použití jednoho výboje a nutnost pokračování v nepřímé masáži srdce. Policisté z tohoto důvodu pokračovali v nepřímé masáži srdce až do příjezdu záchranářů. Po obnovení životních funkcí a ošetření lékařem jej policisté spolu se záchranáři snesli na transportní plachtě do sanitního vozu a posléze převezli do nemocnice.

kpt. Eva Kropáčová

15.4.2024

Související dokumenty záchrana.mp4

Velikost souboru:87,9 MB / formát MP4

