Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté použili k záchraně života ženy AED

ÚSTÍ NAD LABEM - Díky rychlému zásahu policistů se podařilo ženě pravděpodobně zachránit život.

Chlumečtí policisté jsou jednou z těch policejních hlídek, kteří mají ve svém vozidle automatický externí defibrilátor (označovaný jako AED). Toto vybavení se vyplatilo v pátek krátce před desátou hodinou v noci, kdy je operátor linky 155 vyslal do Petrovic k možnému napadení ženy. Ve chvíli, kdy policisté přijeli na místo, tak v domě nalezli 35letou ženu v křečích, neschopnou komunikace. Následně došlo k zástavě dechu. Situace na místě byla velmi chaotická. Kolem bylo několik příbuzných, kteří policistům říkali, že žena upadla na zem a uhodila se o dveře. Policisté hned na počátku museli překonat jazykovou barieru. Jednalo se o vietnamskou komunitu. Museli vyhodnotit veškeré informace a rozhodnout se. Přistoupili k použití AED. Ženu napojili na přístroj, který nedoporučil výboj, ale nutnost zahájení resuscitace. Policistům se při resuscitace podařilo ženu za krátko "vrátit zpět". Do příjezdu rychlé záchranné služby již jen kontrolovali životní funkce. Pětatřicetiletá žena byla následně převezena do nemocnice.

Ústí nad Labem 15. března 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

.

