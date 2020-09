Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté potěšili seniory

PLZEŇ – Policisté nezapomínají na naše starší občany a snaží se jim alespoň trochu zpříjemnit tuto nelehkou dobu.

Policistka z oddělení tisku a prevence vyrazila včerejšího dne společně s kolegy psovody a jejich čtyřnohým parťákem do Senior residence Terasy v Plzni. Tento domov pro seniory navštívili policisté již po několikáté. Téma včerejší návštěvy bylo jasné: Práce policejního psa. Staříčci se dozvěděli, že psí slečna jménem Cofina je specialistkou na vyhledávání drog, je veselé a hravé povahy, váží 20 kg a příští rok půjde do „policejního důchodu“. Fenka také předvedla, jak perfektně poslouchá a všechny povely splnila na výbornou. Za svůj výkon samozřejmě dostala i odměnu v podobě malé sušenky, kterou jí vždycky dal někdo z posluchačů. Při návštěvě došlo i na slzičky radosti, které uronila nejstarší obyvatelka residence. Ta za měsíc oslaví krásných 100 let. Nakonec policistka všem rozdala malé dárky.

nprap. Michaela Raindlová

23. září 2020

vytisknout e-mailem