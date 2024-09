Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté potěšili obyvatele Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích na Strakonicku

Strakonice – Úsměvy ve tvářích všech přítomných byly pro policisty největší odměnou.

Ve středu 4. září 2024 navštívili policisté územního odboru Strakonice obyvatele Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. Pro dříve narozené zvolili speciální program. Přivezli jim ukázat dva policejní vozy – historickou policejní Volhu GAZ 24 ve žluto bílém provedení a nový Kodiaq moderně vybavený pro službu, například systémem pro kontrolu vozidel podle registračních značek a následné vyhodnocení odcizených vozidel, případně bez platné technické kontroly. Vozidlo přítomným představil Martin Dvořák, vedoucí dopravního inspektorátu územního odboru Strakonice.

Historická Volha GAZ 24 byla jedním z nejdéle používaných typů služebních vozidel. Sloužila na všech odděleních SNB v počtech několika set kusů, a to i po roce 1989 u novodobé Policie ČR. Jako jediný služební vůz vyměnil všechny varianty barevného provedení VB, kdy do roku 1975 jezdila VB v modrých autech s bílým pruhem, od roku 1975 pak ve žlutých s bílými doplňky a nápisem VB a po revoluci v barvě bílé se zeleným pruhem a nápisem policie. Vozidlo předvedl vedoucí obvodního oddělení Radomyšl Jaroslav Fürbach, jehož koníčkem je historie, a to nejen policejní.

Obyvatelé domu si mohli oba vozy prohlédnout a udělat si představu, jak šel vývoj kupředu. Senioři s policisty srovnávali výstroj, výzbroj a policejní techniku používanou dříve a dnes. Prohlédli si starou i novou verzi „majáků“, megafony v obou vozidlech, uniformy, staré trubičky na dechovou zkoušku i současný digitální přístroj Dräger, tester na psychotropní látky, speciální dalekohled se záznamovým zařízením na odhalování řidičů při telefonování nebo jedoucí bez použití bezpečnostních pásů a mnoho dalšího. Policisté je seznámili také s novou mobilní bezpečnou platformou, která umožňuje policistům nepřetržitý přístup do interních databází, díky které je každá kontrola mnohem rychlejší, nežli tomu bylo dříve. Může tak například pomoci při pátrání po osobách.

A protože víme, že velkým potěšením bývají zvířátka, přivezl policejní psovod Josef Kubička do Sousedovic ukázat policejního psa, černého německého ovčáka na vyhledávání omamných a psychotropních látek.

Třešničkou na dortu byla Belinka, fenka rasy baset, kterou vlastní policistka Lenka Dvořáková. Lenka Dvořáková se ve svém volném čase věnuje speciálnímu výcviku, vyhledávání ztracených osob metodou mantrailing. A právě baseti je vhodná rasa pro tento speciální výcvik. O možnosti vyhledávání ztracených osob Lenka Dvořáková seznámila všechny přítomné.

Pro potěšení s sebou přivezla také své dva mazlíčky rasy Papillon, dvanáctiletou Gábinku a osmiletou Hedušku. Gábinka s Heduškou si od první chvíle získaly přízeň babiček i dědečků. Malí roztomilí pejsci vykouzlili úsměv ve tváři všem obyvatelům domu klidného stáří.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

9. září 2024

vytisknout e-mailem