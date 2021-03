Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté pomohli zachránit kočku

PLZEŇSKÝ KRAJ - Nyní čeká domácí mazlíček na svého majitele v plzeňském útulku.

Včerejšího dne pomohli policisté k záchraně života zvířecího mazlíčka, a to kočky, která seděla na stromě. Kolem osmé hodiny ráno při kontrole projíždějících vozidel mezi hranicemi okresů Plzeň sever a Plzeň město, konkrétně u cyklostezky u Záluží, si policejní hlídka všimla zvířete sedícího na úzké borovici u silnice. Kolegové se domnívali, že po chvíli kočka sleze ze stromu dolů, a proto z místa odjeli a věnovali se plnění dalších služebních úkolů. Když se však odpoledne na místo vrátili, zjistili, že je stále na stromě. Po hodinách strávených na úzké větvi vypadala kočka unaveně, klepala se vyčerpáním a byla vystrašená. Kolegové se ji snažili nejrůznějšími způsoby nalákat a přimět k tomu, aby slezla dolů, ale všechny pokusy byly marné. Jelikož policistům nebyl osud zvířete lhostejný, požádali o spolupráci příslušníky Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Ti pomocí výsuvné plošiny vyděšenou kočku, která ze strachu vyšplhala až na samý vrchol borovice, bezpečně přemístili na zem. Promrzlému zvířeti policisté nabídli azyl ve služebním vozidle, kde jej nechali ohřát až do příjezdu strážníku Městské policie Plzeň, kteří následně převezli zvíře do útulku.

Pokud někdo ze Záluží či blízkého okolí postrádáte svého zvířecího mazlíčka, kontaktujte plzeňský útulek, těší se a čeká tam na vás.

Závěrem je nutné zmínit, že i v tomto zdánlivě "bagatelním" případě se ukázala rychlá a kvalitní spolupráce všech zúčastněných složek IZS Plzeňského kraje.

mjr. Mgr. Pavla Burešová

20. března 2021

