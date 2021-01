Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté pomohli týrané ženě

Opavsko - Dva roky surově týral svou partnerku...

Policisté nově vzniklého oddělení hlídkové služby Územního odboru Opava a speciální pořádkové jednotky zabránili dalšímu napadání, a jak později vyšlo najevo brutálnímu týrání ženy. Minulý víkend ve večerních hodinách byl prostřednictvím tísňové linky oznámen křik a volání o pomoc vycházející z jednoho přízemního bytu v Opavě.

Na místo vyrazili policisté oddělení hlídkové služby a speciální pořádkové jednotky. Muži zákona se snažili boucháním na dveře opakovaně zkontaktovat osoby uvnitř bytu. Na výzvy žádná reakce nebyla. Policista dohlížející pod oknem, uviděl zraněnou ženu, která se snažila z okna vyskočit. Žena na policistu nereagovala, ale vyslyšela rady a vrátila se zpět do bytu. Mezitím další policisté znovu a znovu vyzývali k otevření dveří, ale z bytu žádné reakce stále nepřicházely. Obava o život a zdraví ženy i možných dalších osob uvnitř vedla policisty k rozhodnutí o násilném vstupu. Ještě než tak učinili, neočekávaně dveře otevřel muž, který na výzvy policistů nereagoval. Neznámého muže zpacifikovali a odvezli na policejní služebnu.

V bytě zůstala žena a nezletilé dítě. Zraněná policistům začala popisovat situaci, avšak rozhovor nedokončila, během toho najednou omdlela. Přítomní muži zákona jí okamžitě začali poskytovat první pomoc a přivolali záchrannou službu.

Jakmile to bylo možné a ženin zdravotní stav to dovolil, komisařka jí vyslechla. Násilnického muže kriminalisté mohli vyslechnout až po jeho vystřízlivění, po zadržení mu bylo naměřeno 0,53 promile alkoholu v dechu.

Komisař proti muži (27) zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a zločinu znásilnění. Obvinění bude pravděpodobně rozšířeno o trestný čin ublížení na zdraví.

Za vinu je mu kladeno, že nejméně od roku 2018 o pět let mladší ženu psychicky i fyzicky týral. Opakovaně jí napadal údery pěstí do obličeje i různých částí těla, taky jí velmi silně tahal za vlasy. Lékaři zjistili několik zlomenin pocházejících zřejmě z opakovaného napadání. Mladou ženu neustále kontroloval, omezoval, bránil v odchodech z bytu. Na začátku letošního roku ženu udeřil plnou PET láhví do obličeje takovou silou, že žena bude muset podstoupit operaci čelisti. Jeho agresivita měla stoupající tendenci. Naposledy jí napadl v den svého zadržení, využil ženiny bezbrannosti a zneužil jí sexuálně. Žena vše snášela ze strachu z dalšího agresivního chování.

Kriminalisté ve spolupráci s pracovnicí orgánu sociálně-právní ochrany dětí se postarali o nezletilé dítě. Žena musela být hospitalizována.

V případě důvodně podezřelého muže, komisař podal podnět na vazební stíhání a soudce návrhu vyhověl. Násilník, který v minulosti byl již pravomocně odsouzen za násilný trestný čin, teď může být odsouzen k trestu odnětí svobody na dvě léta až deset let.

por. Mgr. Bc. Zlatuše Viačková, 20. ledna 2021

