Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté pomohli seniorce, vzápětí přišlo poděkování

Frýdlant n. Ostravicí - poděkování, které potěší

Policisté obsluhující linku tísňového volání přijímají denně stovky oznámení. Včera však operační důstojník na lince 158 přijal hovor, který byl odlišný od ostatních. Na druhém konci byla 92letá žena z Frýdlantu nad Ostravicí, která chtěla poděkovat policistům za záchranu.

Ale pojďme na začátek. Minulou sobotu ráno jsme přijali oznámení od vnučky, která slyší za dveřmi bytu svoji babičku volat o pomoc. Policisté z obvodního oddělení Frýdlant nad Ostravicí vyrazili neprodleně na místo, kde byli do 4 minut od oznámení. Vnučka jim sdělila, že přijela za svou babičkou, avšak nemá klíče od jejího bytu. Za dveřmi bylo slyšet její volání o pomoc. Policisté následně zjistili, že by klíče mohla mít sousedka, což se potvrdilo a dveře od bytu tak bez poškození odemkli. Seniorku nalezli ležící ve vaně, ze které jí opatrně pomohli ven. Naštěstí neutrpěla vážnější zranění a nežádala ani přivolání zdravotnické záchranné služby, policisté jí tedy předali do péče vnučce. Mužům zákona sdělila, že vzhledem ke své snížené pohyblivosti předchozí den večer, když se šla koupat, upadla a nebyla schopna sama vstát. Ve vaně tak strávila dlouhých 15 hodin až do rána, kdy její volání za dveřmi slyšela vnučka, která přivolala pomoc.

O několik dní později se seniorka rozhodla, že zavolá na linku 158, aby poděkovala policistům za záchranu a hlavně jejich profesionální i lidský přístup. Přestože i takovéto zákroky patří k běžné činnosti policistů, poděkování, které neslýcháme tak často, si nesmírně vážíme. Pro policisty je každé „díky“ motivací pro výkon jejich poslání, tedy „pomáhat a chránit“.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

20. ledna 2023

