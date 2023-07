Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté pomohli přivést na svět miminko

ZLÍNSKO: Heslo „Pomáhat a chránit“ naplnili beze zbytku.

V neděli před koncem noční směny na Masters of Rock ve Vizovicích dohlíželi zlínští policisté nprap. Jan Sagánek a nstržm. Jan Nevečeřal na dopravu na ulici Zlínská ve směru z Vizovic do Zlína. Asi v 5.30 hodin za nimi zastavilo vozidlo Škoda Octavia, z něhož vyběhl vyděšený muž a požádal policisty o pomoc při porodu dítěte. Muž byl právě s těhotnou ženou na cestě do porodnice, ale ve Vizovicích jim už bylo jasné, že do Zlína dojet včas nestihnou.

Policisté nezaváhali. Trojnásobný otec Jan Sagánek ještě před příjezdem záchranářů pomohl mladé ženě porodit zdravého syna Jakuba bez jakékoli jiné asistence, miminko položil mamince na břicho a zabalil ho do ručníků, aby zachoval jeho tělesnou teplotu. Jeho kolega maminku podporoval a po porodu zajistil bezpečný příjezd záchranářů na místo porodu. Oba poté asistovali při přesunu maminky s novorozencem do sanitky a předali je záchranářům. Oba policisty po odjezdu záchranářů zavalil příliv pozitivních emocí, se kterými se ve službě často nesetkávají.

Také proto dnes dopoledne navštívili novopečenou maminku v porodnici a předali jí dárky od kolektivu policistů z Obvodního oddělení ve Zlíně. Doufáme, že z malého Jakuba jednou vyroste náš kolega.

17. července 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

Odkazy do noveho okna Jan Sagánek a Jan Nevečeřal Detailní náhled Policisté společně s malým Jakubem Detailní náhled

vytisknout e-mailem