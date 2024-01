Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté pomohli při záchraně života tonoucího muže

Frýdek-Místek - nezaváhali a pomohli...

Nejen ryze policejní zákroky jsou součástí běžného výkonu služby strážců zákona. Mohou nastat i situace, kdy se policisté ocitnou v roli zachránců lidského života.

A právě tak tomu bylo i po vánočních svátcích ve středu 27. prosince 2023, kdy jsme v odpoledních hodinách přijali oznámení o tonoucím muži v řece Ostravici ve Frýdku-Místku. Na místo ihned vyjely policejní hlídky. Před jejich příjezdem se podařilo kolemjdoucímu muži vytáhnout tonoucího z řeky, ten nejevil známky života. Jako první na místo dorazili policisté z oddělení hlídkové služby Frýdek-Místek, kteří na protějším břehu uviděli muže poskytujícího první pomoc. Jeden ze strážců zákona neváhal a vrhl se do řeky, kterou překonal až na druhý břeh. Tam se následně spolu se zachráncem střídali v provádění srdeční masáže. Druhý z policistů se s další hlídkou vydal k pěší lávce přes řeku Ostravici, kde se spojili s hasiči a záchranáři a přemístili se na místo události. Záchranáři si tak 32letého muže převzali do své péče poté, co mu zhruba 7 minut poskytovali první pomoc policista se zachráncem.

Samotné poděkování patří především kolemjdoucímu muži, který se zachoval velmi statečně, když se rozhodl skočit do rozvodněné řeky a tonoucího vytáhl na břeh.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

5. ledna 2024

