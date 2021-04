Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté pomáhali a chránili

TACHOVSKO - Jakmile zjistili, že v domě, ze kterého vychází plameny a kouř, jsou děti, neváhali a z vnitřních prostorů vyvedli tři nezletilé děti.

Díky rychlému zásahu policistů z Obvodního oddělení Tachov se podařilo zachránit tři děti, které zůstaly uvnitř domu. Minulý pátek ve 22.00 hod. byli policisté přivoláni k požáru rodinného domu v Tachově. Po příjezdu se hlídka spojila s oznamovatelkou, která stála před domem a ukázala směrem k zadní části domu, ze které vycházely plameny a kouř. Poté co policisté od oznamovatelky zjistili, že v prvním patře domu se nacházejí její tři děti, bez váhání ještě před příjezdem hasičů jeden z policistů vběhl do domu a druhý policista s hasicím přístrojem, který vzal ze služebního vozidla, běžel k místu požáru, aby se jej pokusil uhasit. Dvě dívky a chlapce policista z domu vyvedl a následně se o ně policisté postarali, a to až do příjezdu ZZS. Záchranáři děti převezli do nemocnice, jelikož se měly nadýchat zplodin.

Vyjadřujeme uznání oběma kolegům - prap. Kamil Tylka a nstržm. Stanislav Vávra, za jejich profesionální práci, při které svým počínáním doslova naplnili heslo - POMÁHAT A CHRÁNIT.

Díky jejich včasné reakci a profesionálnímu postupu, kdy byli na místě jako první, se vše obešlo bez vážnější újmy na zdraví a bylo zabráněno i větším škodám na majetku.



por. Bc. Hana Kroftová

20. dubna 2021

