Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté pokračují v neúnavné pomoci postiženým oblastem

ÚSTECKÝ KRAJ - Muži a ženy v uniformách pomáhají zmírnit následky vodní zkázy.

Policisté z Ústeckého kraje již od neděle nepřetržitě pomáhají všem, kteří potřebují pomocnou ruku a chrání majetek obyvatel, kteří byli nuceni kvůli povodním opustit své domovy. I přes těžko sjízdné a v některých případech dokonce již neexistující cesty, se snaží dostat do těch nejvíce zasažených oblastí, včetně Šumperska a Jesenicka.

Úsilí mužů a žen v uniformách není jen o zajištění majetku, ale také o poskytnutí klidu a pocitu bezpečí lidem, kteří procházejí těžkými chvílemi. Spolupracují s dalšími složkami Integrovaného Záchranného Systému a zajišťují vše, co je v jejich silách. S ohledem na situaci podporují ty, co zůstali bez základních potřeb. Z tohoto důvodu se policisté a občanští zaměstnanci po celém kraji složili na hmotnou a finanční pomoc, která touto dobou míří do oblastí postižených vodní zkázou.

Jejich nasazení, odhodlání a lidský přístup jsou pro obyvatele zasažených oblastí nejen praktickou nebo hmotnou pomocí, ale také velkou morální podporou. Společně s hasiči a záchranáři tvoří silný tým, který neúnavně pracuje na tom, aby zmírnil následky této tragické situace a navrátil život do normálních kolejí.

20. září 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

Související dokumenty Povodně pohledem KRPU.MOV

Velikost souboru:32,9 MB / formát MOV

