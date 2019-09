Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté pátrali po ztracených houbařích

LIBERECKO - V pátek večer hledali na Frýdlantsku 66letého muže a v sobotu odpoledne v Novém Městě pod Smrkem 70letou ženu. Pátrací akce měly dobrý konec.

V pátek 20. září 2019 se krátce před osmou hodinou večer obrátila na policisty žena z Frýdlantska, která postrádala svého bratra. Během dne spolu vyrazili na houby do lesa, kdy se v jednu chvíli oddělili a následně se ztratil jeden druhému z očí a od té doby se již neviděli. Oznamovatelka se se svou rodinouého snažila bratra najít, ale když se jim to asi po čtyřech hodinách nepodařilo, zavolali na tísňovou linku 158. Muž u sebe bohužel neměl mobilní telefon.

Do akce jsme nasadili několik policejních hlídek, včetně policejního psovoda se služebním psem a byl povolán také policejní vrtulník. Po seniorovi společně s policisty pátrali i hasiči.

Pátrací akce měla naštěstí dobrý konec. Muže se podařilo vypátrat krátce po deváté hodině večer v restauraci v Dětřichově a byl v pořádku.

V sobotu 21. září 2019 řešili policisté na frýdlantském výběžku podobnou situaci. Kolem půl druhé hodiny odpoledne přijali policisté na tísňovou linku oznámení ze Zdravotnické záchranné služby o pohřešování 70leté seniorky v okolí Nového Města pod Smrkem. Žena byla se svou rodinou poblíž Andělského vrchu na houbách a ani v tomto případě u sebe neměla mobilní telefon. Během houbaření se své rodině ztratila z dohledu a poté ji rodina nemohla najít. Vzhledem k tomu, že žena byla diabetička a užívala inzulin, měla rodina o to větší obavu o její život a zdraví.

Do pátrací akce v lesním terénu se zapojilo několik policejních hlídek včetně policejního psovoda, dále hasiči a také horská služba.

I tato akce měla šťastný konec. Ženu se podařilo krátce po třetí hodině odpoledne vypátrat v Novém Městě pod Smrkem, poblíž hřbitova v ulici Celní. Byla v pořádku, bez zranění.

V této souvislosti vyzýváme všechny milovníky hub, aby chodili do lesa alespoň ve dvou, a pokud možno aby byli vybaveni mobilním telefonem. Mezi sebou by pak měli houbaři průběžně udržovat kontakt a nezacházet hluboko do lesů tam, kde to dobře neznají.

Policisté proto radí houbařům:

Než se vydáte na výlet nebo do lesa na houby, zvažte své síly (musíte mít sílu z lesa či z výletu dojít zpět domů).

Dejte vždy vědět blízkým osobám, kam jdete, kdy se vrátíte.

Vezměte s sebou mobilní telefon, který je funkční a nabitý.

Pokud se chystáte na delší dobu do přírody, vezměte s sebou malou svačinu ( jídlo a pití).

Nezapomeňte na vhodné oblečení, do sucha, do mokra i do zimy.

Nevydávejte se do neznámého, neschůdného terénu.

Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete (usnadní to orientaci, kdybyste zabloudili).

Pokud to jde, nevydávejte se na výlet nebo na houby sami.

22. 9. 2019

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

