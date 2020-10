Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté pátrají po ženě z Jirkova

CHOMUTOVSKO - Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání.

Chomutovští policisté pátrají po 65leté ženě z Jirkova. Ta je pohřešována svým manželem od ranních hodin dne 7. října, kdy zjistil, že není doma. Pravděpodobně tedy v tuto dobu odešla z místa bydliště a do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Na sobě by měla mít bílou dlouhou zimní bundu, tmavě šedé kalhoty a černé boty. U sebe by měla mít šedivou nákupní tašku. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu a skutečnosti, že u sebe nemá potřebné léky, má o ni rodina obavy. Žena by se mohla pohybovat v Jirkově a okolí, případně v Chomutově.

Bližší informace k pohřešované ženě včetně fotografie naleznete v databázi pátrání po osobách zde. V případě, že odkaz není funkční, byla pohřešovaná vypátrána.

V případě jakékoliv informace k pohřešované ženě se, prosím, obraťte na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 8. října 2020

