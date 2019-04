Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté pátrají po vinících několika nehod

TACHOVSKO - Řidiči ujeli, aniž by si splnili svoji zákonnou povinnost. Najdou se svědkové popsaných kolizí?

Tachovští dopravní policisté hledají svědky několika nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala ze 7. března od 16:30 hod. na 8. března do 7:20 hod. v Plané. V Nádražní ulici na parkovišti u domu č. p. 768 jel dosud neznámý řidič s dosud nezjištěným vozidlem a poškodil zde přední část zaparkovaného osobního vozidla značky Peugeot 406. Neznámý řidič si nesplnil svoji povinnost a z místa nehody ujel.

Druhá nehoda se stala 8. března kolem 15:20 hod. v obci Tachov. V ulici T. G. Masaryka ve směru od kruhového objezdu ke světelné křižovatce jel 52letý řidič s osobním vozidlem značky Volkswagen Fox. Z dosavadního šetření vyplývá, že po přechodu pro chodce přebíhaly komunikaci dvě nezletilé děti – hoch a děvče – a při tom došlo ke střetu přední části vozidla s nezletilou chodkyní. Ta po střetu utrpěla zranění a byla z místa převezena do nemocnice na vyšetření. V tomto případě policisté hledají svědky události, neboť se výpovědi jednotlivých účastníků rozcházejí.

Další nehoda, při které byli účastníky chodci, se stala 19. března letošního roku kolem 9:00 hod. v Tachově. Od obchodního centra Kaskády přecházela 40letá žena s 3letým dítětem komunikaci v křižovatce ulic Zámecká, Husitská a Václavská. Při tom mělo do chodkyně narazit neznámé osobní vozidlo s nezjištěným řidičem, který jel Zámeckou ulicí ve směru od světelné křižovatky. Chodkyně padla na komunikaci a zranila se, stejně tak malé dítě. Neznámý řidič z místa ujel a žena s dítětem odešla, aby vyhledala lékařské ošetření, a následně nehodu oznámila policii. Typ vozidla nedokázala určit, barva vozidla měla být bílá či stříbrná.

Čtvrtá nehoda se stala mezi 16. a 27. březnem letošního roku v obci Přimda. V ulici Nová u domu č. p. 175 poškodil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem přední část a levý bok zaparkovaného osobního vozidla značky Citroën. Z místa ujel, aniž by si splnil svoji povinnost.

Obdobná nehoda se stala také z 1. na 2. dubna letošního roku v obci Vysočany. Dosud neznámý řidič tam s nezjištěným vozidlem poškodil pravý bok osobního vozidla značky Dacia, které bylo zaparkované u domu č. p. 66. I tento řidič z místa ujel.

Zatím poslední nehoda, kdy se policisté s žádostí o pomoc obracejí na veřejnost, se stala 2. dubna mezi 10:00 hod. a 15:30 hod. v obci Tachov. Na parkovišti u prodejny Lidl poškodil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem zaparkované osobní auto značky Volkswagen Passat a z místa ujel.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

8. 4. 2019

