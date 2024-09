Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté pátrají po uprchlém vězni

ÚSTÍ NAD LABEM - Neviděli jste někde tohoto hledaného muže?

Policie ČR v Ústí nad Labem žádá veřejnost o pomoc při pátrání po vězni, který uprchl z nestřeženého pracoviště místní firmy. Muž byl odsouzen k trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost a měl vykonávat trest až do července příštího roku.

Hledaný muž odešel z pracoviště v ranních hodinách dne 16.9. a do současné doby se nevrátil do místa výkonu trestu. Policisté intenzivně pátrají po jeho pohybu a žádají všechny občany, kteří by mohli mít jakoukoliv informaci o jeho aktuálním pobytu nebo pohybu, aby ji neprodleně poskytli na tísňovou linku 158.

Více informací k hledanému muži, naleznete v přiloženém odkaze. Pokud již není aktivní, osoba byla vypátrána.

Ústí nad Labem 19. září 2024

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem