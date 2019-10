Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté pátrají po totožnosti muže a ženy

TACHOV - Z prodejny drogerie odcizili zboží v hodnotě několika desítek tisíc korun. Pozná je někdo?

Tachovští policisté se s žádostí o pomoc při pátrání po dosud neznámých pachatelích a jejich totožnosti obracejí na veřejnost. Neznámý muž s neznámou ženou měli 23. srpna letošního roku mezi 15:27 hod. a 16:35 hod. opakovaně navštívit prodejnu drogerie v Tachově a postupně odcizit různé drogistické zboží v hodnotě za bezmála 11 000 korun.

Popis pachatelů: Muže je ve věku 30 – 40 let, výška 170 – 180 cm, štíhlé postavy. Podezřelý měl krátce střižené tmavé vlasy, byl oholený, bez viditelného tetování. Na zádech měl černo šedý batoh. Oblečený byl do modrých látkových kraťasů a tmavě modrého trika s bílým nápisem „KISS MY ASS“. Podezřelá žena je ve věku kolem 30 let, výšky kolem 170 cm, štíhlé postavy, má černé delší vlasy. Na sobě měla černé tílko, černé legíny, bílé sportovní boty, na hlavě měla růžovou kšiltovku s černým nápisem „LONDON“ a na zádech černo růžový batoh.



Tachovští policisté žádají všechny občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k ustanovení pachatelů, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 710, nebo aby kontaktovali linku tísňového volání 158. Své poznatky mohou sdělit i na jakékoliv policejní služebně.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

9. 10. 2019

