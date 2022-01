Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté pátrají po pohřešované ženě

PLZEŇ - VENKOV - Pohřešovaná žena odjela z domova služebním vozidlem a vzala si s sebou manželovu legálně drženou zbraň. Je důvodná obava, že by si mohla sáhnout na život.

Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po pohřešované:

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=20141231210311

(je-li odkaz neaktivní, pohřešovaná osoba byla vypátrána).

Dne 31.12.2021 mezi 00:00 hodin do 7:30 hodin odešla pohřešovaná z místa svého bydliště na Kralovicku, kdy v bytě zanechala peněženku, doklady, soukromý i služební mobilní telefon a vzala si s sebou manželovu legálně drženou střelnou zbraň. Pohřešovaná z místa bydliště odjela služebním vozidlem ŠKODA OCTAVIA, rz. 5AM0514, šedé metalické barvy.

Do současné doby se nevrátila a ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Žena neužívá žádné léky, bez kterých by byla ohrožena na zdraví, ale je důvodná obava, že by si mohla sáhnout na život. Pohřešovaná je zdánlivého stáří 65-70 let, 172 cm vysoká, střední postavy, zeleno-hnědé oči, oválný obličej, kratší hnědé vlnité vlasy s ofinou. Na sobě by měla mít červený starší kabát, černé kalhoty a červené boty - válenky.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na linku tísňového volání 158.



por. Ing. Eva Červenková

3. ledna 2022

vytisknout e-mailem