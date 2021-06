Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté pátrají po pohřešované ženě

DOMAŽLICKO, PLZEŇSKO - Dvaatřicetiletá žena byla naposledy viděna na hlavním nádraží v Plzni dne 11. května 2021. Od té doby o sobě nepodává žádné informace. Víte, kde se zdržuje?

Dne 14. května 2021 bylo vyhlášeno celostátní pátraní po dvaatřicetileté ženě na základě oznámení matky pohřešované na Obvodním oddělení Kdyně. Matka viděla dceru naposledy 10. května 2021 v 20:50 hodin na nádraží v Klatovech, kdy pohřešovaná odjížděla s přítelem dále přes Plzeň a Prahu do Brna. Naposledy byla pohřešovaná viděna na Hlavním nádraží v Plzni, kde se dne 11. května 2021 s přítelem pohádala. Ten odjel do Brna sám. Je tedy pravděpodobné, že se žena zdržuje stále v Plzni.

Pohřešovaná je střední postavy, výšky 165 centimetrů. Má středně dlouhé blond vlasy, nosí je sčesané dozadu. Na sobě by měla mít tmavé kalhoty, tmavě šedou bundu, přes rameno velkou černou tašku. Na hlavě nosí často různé čepice. Pohřešovaná žena má na obou předloktích, lýtkách a hýždích vytetované barevné květy, v jazyku piercing. Informace o pohřešované naleznete na tomto odkazu: https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9040514210301 (pokud je odkaz neaktivní, osoba byla vypátrána).

Pokud pohřešovanou na fotografii poznáte či víte, kde by se mohla nacházet, kontaktujte, prosím, domažlické kriminalisty. Ti přijmou jakékoliv informace o pohřešované ženě na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na telefonním čísle Oddělení obecné kriminality 974 331 329.



por. Mgr. Dagmar Brožová

3. června 2021

