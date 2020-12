Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté pátrají po neznámé osobě

STODSKO - Policisté žádají o pomoc širokou veřejnost.

Stodští policisté prověřují případ vloupání do rodinného domu v obci Chotěšov, kdy dosud neznámý pachatel v brzkých ranních hodinách 11. listopadu 2020 v době od 03:25 do 03:42 hodin vnikl na neoplocený pozemek domu a pomocí násilí překonal uzavřené vchodové dveře, kterými vstoupil do předsíně domu. Z předsíně odcizil dámskou černou bundu, koženkovou kabelku s osobními věcmi a z věšáku si ještě vzal klíčky od osobního vozu tovární značky Dacia Logan. Dosud neznámý pachatel si následně uvedenými klíčky vůz odemknul a odjel směrem na Plzeň. Odcizené věci z předsíně domu byly nalezeny nedaleko místa činu, kromě dámské bundy.

Dne 26. listopadu 2020 v odpoledních hodinách bylo nalezeno odcizené vozidlo nedaleko obce Dobřany, a to konkrétně u mimoúrovňové křižovatky komunikace I/27 a č. II/180 (začátek přivaděče na těleso dálnice). Policisté provedli ohledání místa činu, zajistili maximální počet stop a také záznam z kamerového systému, který mají k dispozici pro účely trestního řízení. Vyhodnocením kamerového záznamu policisté zjistili, že 26. listopadu 2020 od 7:40 do 7:50 hodin se neznámá osoba pohybovala v okolí ulic Mánesova a Mostecká. Tato osoba by mohla přispět k objasnění případu.

Z tohoto důvodu žádáme občany, kteří by na zveřejněném záznamu neznámou osobu poznali, aby kontaktovali policisty na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158. Děkujeme za spolupráci.

Odkaz na kamerový záznam :

http://leteckaposta.cz/743906330

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

23. prosince 2020

vytisknout e-mailem