Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté pátrají po muži, který pravděpodobně nechtěně strčil do mladiství a ta následně upadla do kolejiště

KUTNOHORSKO - Mladistvá utrpěla těžké poranění dolní končetiny

Kutnohorští policisté pátrají po totožnosti muže a případných svědcích celé události, která se stala 25. listopadu 2021 v 6 hodin ráno v prostorách vlakového nádraží Čáslav. Šetření policistů dosud nevedlo k objasnění celé události, proto žádají o pomoc případné svědky.



V uvedenou dobu zatím neznámý muž při rychlé chůzi po 2. nástupišti směrem k přistavenému vlaku (jedoucím směrem na Havlíčkův Brod), narazil do mladistvé a ta následkem srážky upadla do kolejiště.

Je možné, že si muž ani nevšiml, že dívka po střetu upadla a zranila se, proto by ho k celé události potřebovali vyslechnout a zjistit podrobnosti celé události.



Mladistvá utrpěla těžké poranění dolní končetiny a byla převezena do nemocnice v Čáslavi, kde byla následně operována.

Policisté nyní žádají muže, který v celé události figuruje, aby se policistům ozval na linku 158 nebo kutnohorským policistům na tel. číslo 974 875 319. Dále žádáme případné svědky celé události, aby se policistům taktéž ozvali na uvedená telefonní čísla a pomohli tak s objasněním celé události.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

14. prosince 2021

