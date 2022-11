Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté pátrají po majiteli psa

ÚSTÍ NAD LABEM - Psi se při venčení do sebe pustili, teď po majiteli jednoho z nich, pátrá policie.

Ústečtí policisté šetří případ přestupkového jednání a pátrají po muži, který je majitelem psa rasy asi Stafordširského bulteriéra, šedé barvy s bílou náprsenkou a bílým pruhem na hlavě. Tento muž dne 14.10. kolem m7.40 hodin v ulci Rooseveltova venčil svého psa, kdy při venčení došlo k potyčce s jiným psem.

Dle popisu majitele druhého psa se jedná o muže ve věku 35-40 let, vysokého 180 cm a uhlazeného vzhledu. Muž bude bydlet pravděpodobně někde v okolí.

V případě, že máte informace o koho by se mohlo jednat nebo si to přímo čte majitel venčícího psa, tak se prosím obraťte na linku 158 nebo se dostavte na Obvodní oddělení policie - Město.

Ústí nad Labem 23. listopadu 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje



