Policisté pachatele zadrželi v odcizeném vozidle

JABLONECKO/LIBERECKO – Policisté ve Frýdlantu zadrželi posádku vozidla, které muž odcizil v Jablonci nad Nisou.

V uplynulých dnech jablonečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání 29letého muže jako obviněného ze spáchání přečinů krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterých se dopustil v Jablonci nad Nisou.

V neděli 1. prosince odpoledne krátce po půl čtvrté hodině obviněný vnikl neuzamčenými dveřmi do bytu v domě téměř v centru města, odkud z chodby odcizil svazek klíčů a klíče od vozidla Škoda Octavia zaparkovaného v té době na ulici před domem. Takto získaným klíčem následně vůz otevřel, nastartoval a odjel. Po přijetí oznámení o krádeži vozidla policisté okamžitě po něm vyhlásili celostátní pátrání. Díky poznatku k jeho pohybu se následující den na odcizený vůz zaměřili policisté ve Frýdlantu. Ti obdrželi krátce před osmnáctou hodinou z integrovaného operačního střediska oznámení o jeho výskytu v ulici Liberecká, kde byl spatřen policistou z libereckého oddělení hlídkové služby, který v té době jel do Liberce na noční službu. Tento policista se za jedoucím odcizeným vozidlem rozjel a současně za ním vyjížděla na základě pokynů operačního důstojníka i hlídka policistů z obvodního oddělení ve Frýdlantu. Těm se podařilo posádku odcizeného vozidla v 18 hodin zadržet. Jednalo se o již obviněného muže a jeho spolujezdkyni - 27letou ženu. Oba byli následně umístěni do policejních cel.

Poté již na celém případu začali intenzivně pracovat jablonečtí kriminalisté, kteří v rámci úkonu v trestním řízení zjistili, že obvinění má na svědomí ještě krádež dámské kabelky v jedné restauraci v centru Jablonce nad Nisou, ve které měla její majitelka mimo jiného osobní doklady, mobilní telefon a peněženku s finanční hotovostí i platební kartou.

Zadržená žena průběhu úkonů v trestním řízení nebyla z ničeho obviněna a byla propuštěna na svobodu, na kterou byl následně propuštěn i obviněný. Tomu ovšem nyní za spáchání uvedených přečinů hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až tři roky. Na závěr můžeme ještě uvést to, že obviněný není v páchání trestné činnosti žádným nováčkem. V evidenci rejstříku trestů má již třináct záznamů o pravomocném odsouzení za páchání trestné činnosti. Se soudy shodou okolnosti má zkušenost i jeho uvedená spolujezdkyně v odcizeném vozidle – ta má takových záznamů v rejstříku trestů pět.





9. 12. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

