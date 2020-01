Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté odhalili totožnost dvou výtečníků

Prachatice - V Prachaticích páchali majetkovou trestnou činnost.

Hned dva trestné činy má na svědomí dvojice mužů (34 a 29 let) z Prachaticka, resp. Českobudějovicka. Pachatelé se nejméně v době od února 2019 do listopadu 2019 dopouštěli na různých místech v Prachaticích majetkové trestné činnosti. Jsou podezřelí z násilného vniknutí do jedné řadové garáže, ze které odcizili několik kompletních kol k osobnímu automobilu, vysokotlačký čistič a různé ruční nářadí. Pro spáchání trestného činu si vybrali rovněž prostor sklepních kójí v přízemí jednoho bytového domu, odkud ukradli malý motocykl značky Jawa a poškodili několik dalších sklepů. Jeden z pachatelů je podezřelý z krádeže věcí v šatně v jednom sportovním objektu. Odnesl si např. flash disk, batoh, mobilní telefon a další věci.

Na případech intenzivně pracovali policisté z obvodního oddělení v Prachaticích a také prachatičtí kriminalisté, kteří v těchto dnech zahájili proti mužům trestní stíhání pro přečin krádeže a porušování domovní svobody. Celková škoda, kterou pachatelé svým jednáním napáchali, dosáhla výše bezmála 120 000 korun. Kriminalisté na případu i nadále pracují.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

5. ledna 2020

