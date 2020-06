Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté odhalili další varnu pervitinu

PLZEŇ- VENKOV - Při akci pod krycím názvem „LEV“ policisté zadrželi pět osob.

Kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Plzeň-venkov, v čele s TOXI týmem, odhalili další varnu pervitinu, tentokrát v obci na Blovicku. Ve spolupráci s kriminalisty z Územního odboru Příbram, zásahovou jednotkou Krajského ředitelství police Plzeňského kraje a pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zadrželi pět osob, čtyři muže ve věku 37, 39, 43 a 44 let a jednu ženu ve 34 let. Všechny osoby se policistům podařilo dopadnout na základě důkladného operativního šetření, které probíhalo od ledna letošního roku. Podezřelé osoby policisté zadrželi na různých místech Plzeňského kraje, jednoho z nich v Hradci Králové. Jeden z mužů se dokonce snažil policistům ujet traktorem. V průběhu šetření policisté zjistili, že dvěma podezřelým mužům dodávají léky osoby, které mají v hledáčku příbramští policisté. Ti měli rozpracovanou akci pod názvem „ALAVIS“ a rovněž na případu pracovali intenzivně několik měsíců. Policisté z Územního odboru Plzeň-venkov a policisté z Územního odboru Příbram se tedy domluvili na spolupráci a dne 11. června 2020 přistoupili všichni společně k samotné realizaci celého případu.

Policisté zjistili, že 37letý muž nejméně rok a půl vyráběl a následně prodával pervitin. V březnu letošního roku pak do svého týmu přibral výše uvedené osoby. Dva muži ve věku 43 a 44 let dodávali k výrobě pervitinu potřebné léky a chemikálie, které částečně hradila 34letá žena. A nakonec 37letý muž společně s 39letým mužem pak vyráběli samotnou drogu v maskovaném karavanu v obci na jižním Plzeňsku chemickou cestou za pomoci laboratorního zařízení.

V souvislosti s případem policisté provedli několik domovních i nebytových prohlídek, při kterých zajistili předměty určené k výrobě pervitinu, ale i krystalickou látku a větší množství chemikálií. Zajištěné látky policisté podrobili znalecké expertíze.

Do akce bylo nasezeno několik desítek policistů z Územního odboru Plzeň-venkov a Územního odboru Příbram. Na základě shromážděných důkazů policejní komisař zahájil trestní stíhání všech výše uvedených osob. Kriminalisté je obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Tři muži jsou v současné době vyšetřováni vazebně, ostatní jsou vyšetřováni na svobodě. Není vyloučeno, že policisté právní kvalifikaci ještě rozšíří, jelikož šetření tohoto případu stále pokračuje.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

16. června 2020

vytisknout e-mailem