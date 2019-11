Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté odhalili 16 dětí pod vlivem alkoholu

ZLÍNSKO: Nejvíce nadýchal šestnáctiletý hoch.

Policisté z obvodního oddělení ve Valašských Kloboukách se o víkendu zaměřili na kontrolu požívání alkoholu, tentokrát ovšem nejen u řidičů, ale zejména u dětí a mladistvých, kteří navštívili noční podnik v obci poblíž Valašských Klobouk.

Výsledek dechových zkoušek u chlapců a dívek, kteří dosud nedosáhli plnoletosti, ovšem překvapil i zkušené muže zákona. Pozitivní dechovou zkoušku ukázal displej přístroje celkem u šestnácti návštěvníků diskotéky ve věku od patnácti do sedmnácti let. Množství požitého alkoholu se pohybovalo nejčastěji kolem 0,5 promile alkoholu. Více než jednu promile alkoholu nadýchali celkem 4 mladiství, jeden chlapec a tři dívky ve věku 15, 16 a 17 let. Nejvyšší naměřená hodnota byla 1,22 promile u šestnáctiletého hocha.

Všechny podnapilé děti policisté předali jejich rodičům. Upozornění o události policisté zaslali také na oddělení sociálně - právní ochrany dětí příslušného úřadu k dalšímu opatření.

V podobných kontrolách budou policisté na Zlínsku nadále pokračovat.

19. listopadu 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

