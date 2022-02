Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté odboru cizinecké policie provedli ve firmě pobytovou kontrolu

DOMAŽLICE – Několik cizinců, kteří se prokázali falešnými doklady, zajistili, zahájili s nimi správní řízení o správním vyhoštění a umístili je do záchytného zařízení.

Dne 2. února 2022 v dopoledních hodinách provedli policisté Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje součinností pobytovou kontrolu ve firmě v průmyslové zóně v Domažlicích. Při kontrole se zaměřili na dodržování ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky, dále na odhalování nelegálního zaměstnávání, padělaných a pozměněných dokladů a listin a pátrali po hledaných a pohřešovaných osobách.

Ve firmě kontaktovali jednatele firmy, který poskytl potřebnou součinnost při dokladu přítomných zaměstnaných osob. Policisté zkontrolovali deset osob, z toho pět cizinců. Čtyři cizinci předložili doklady, u kterých policisté zjistili, že se jedná o padělky. Poté cizinci předložili svoje vlastní cestovní doklady, kdy kontrolou těchto dokladů vyšlo najevo, že cizinci pobývají na území České republiky neoprávněně. Pátý cizinec nepředložil žádný doklad. Vzhledem k tomu byli všichni cizinci zadrženi, eskortováni na pracoviště cizinecké policie a bylo s nimi zahájeno správní řízení o správním řízení. Následujícího dne jim bylo vydáno Rozhodnutí o správním vyhoštění z členských států Evropské unie na dobu tří let a policisté všech pět cizinců převezli do zařízení pro zajištění cizinců za účelem realizace správního vyhoštění.

U čtyř cizinců, kteří předložili falešné doklady, policisté Odboru cizinecké policie konali zkrácené přípravné řízení. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny. Do osmačtyřiceti hodin byli soudem odsouzeni k trestu vyhoštění.



por. Mgr. Dagmar Brožová

8. února 2022

