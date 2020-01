Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté ocenili malé umělce za jejich díla

KRAJ – Středočeští policisté vyhlásili v tomto týdnu vítěze soutěže, které odměnili spoustou zajímavých dárků. Jejich díla poputují i do republikového výběru.

Do výtvarné a literární soutěže v rámci projektu Markétina dopravní výchova se přihlásilo na devadesát dětí ze Středočeského kraje. Žáci se svými rodiči a učiteli se zamýšleli nad tématem „Zpomal, prosím“, tedy nad riziky rychlé a nepozorné jízdy, která dokáže ohrozit všechny účastníky silničního provozu. To, jak jsou děti vnímavé, potvrdily jejich obrázky a literární počiny, ze kterých byli všichni při slavnostním vyhlášení dojati.



Tým silniční bezpečnosti, ve spolupráci s Policií České republiky, již po několikáté vyhlásil výtvarnou a literární soutěž, která je jednou z činností preventivního projektu Markétina dopravní výchova. Vyhlášení krajského kola pořádala středočeská policie dne 14. ledna 2020 na krajském ředitelství, kam malí „umělci“ dorazili se svými rodiči a pedagogy. Slavnostním vyhlašováním přítomné provázela vedoucí oddělení tisku a prevence mjr. Mgr. Vlasta Suchánková. Diplomy dětem předával dopravní inženýr kpt. Ing. Bc. Martin Kavka, který je zároveň za jejich výkony pochválil. Přítomným rodičům a učitelům také poděkoval za pozitivní působení na mladou generaci, která si díky svému ranému věku vštípí bezpečné chování v silničním provozu již na celý život.



Do soutěže se mohly zapojit děti z mateřských i základních škol. K tématu „Zpomal, prosím“ se vyjadřovaly kresbou, nebo literárním dílem. Oceněné výtvory budou dále posuzovány v republikovém výběru, odkud se mladí výtvarníci a spisovatelé mohou probojovat do republikového kola, které se uskuteční na začátku února. Přejeme jim hodně štěstí.



Jak sám jeden z vítězů napsal: „Slyšíte mě všichni? Není kam spěchat. Život je přece ten největší dar, který máme.“



nprap. Mgr. Lucie Kostečková

tisková mluvčí P ČR

17. ledna 2020

