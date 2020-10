Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté obvinili „vysavačové zloděje“

PLZEŇ – Dva muže ve věku 42 a 32 let obvinili plzeňští policisté. Muži se během tří dnů vloupali do devíti samoobslužných stojanových vysavačů na různých místech České republiky a vykradli čtyři vozidla.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání pro pokračující přečiny krádež, poškození cizí věci a neoprávněné užívání cizí věci spáchaných ve formě spolupachatelství. Obviněnými jsou dva muži ve věku 32 a 42 let. Ti se v době od 19. do 21. července 2020 vloupali do devíti stojanových vysavačů, které jsou umístěny na čerpacích stanicích. Do vysavače vnikli vždy násilím a následně z něj odcizili kasičku s drobnými mincemi. V několika případech způsobili větší škodu poškozením vysavače než samotným odcizením peněz. Jejich cílem ovšem nebyly jen vysavače, ale také zaparkovaná vozidla, která chtěli neoprávněně užívat. Když se jim vozidlo nepodařilo nastartovat, odcizili z něj doslova vše, co jim přišlo pod ruku. Od povinné výbavy automobilu počínaje po nerezové hrníčky a porcelánového slona konče. V jednom případě dokonce vozidlo odtáhli za pomoci vlečného lana. Policisté ho následně zajistili nedaleko Plzně.

Díky skvělé práci policistů, výborné operativní činnosti a na základě důkazů se podařilo oba muže usvědčit. Oba zlodějíčci jsou známí recidivisté, kteří byli již v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzeni.

nprap. Michaela Raindlová

15. října 2020

