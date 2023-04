Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté obvinili tři dealery

MOSTECKO - Jeden z nich je ve vazbě.

Mostečtí kriminalisté si došlápli na prodejce pervitinu a marihuany. Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání tří osob z Mostu. Jednoho z nich obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu a dva z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Všichni měli prodávat drogy zejména ve starší městské zástavbě v okolí Třídy Budovatelů a zpravidla uživatelé návykových látek docházeli k dealerům domů. Nelegální obchod provozovali stíhaní nezávisle na sobě během loňského roku až do letošního února. Dva muži, oba ve věku 39 let distribuovali pervitin. Podle policistů si jeden z nich obstaral metanfetamin, který nejméně ve 140 případech následně přeprodal koncovým uživatelům. Obviněný poskytoval dávky zakázané látky v různém množství a inkasoval za ně částky od 200 do 2400 korun. Policisté u něj provedli domovní prohlídku na základě příkazu a našli několik sáčků s krystalickou látkou, kterou zajistili. Recidivista byl v roce 2021 za stejné jednání Okresním soudem v Mostě potrestán, proto mu v případě dalšího odsouzení hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. V současné době se dívá na svět přes mříže vazební věznice, kam ho poslal soud na základě podnětu policistů. Druhého muže ve stejném věku viní policisté z prodeje návykové látky nejméně ve 21 případech. Ten přijímal stokoruny za jednotlivé poskytnutí pervitinu. Vyšetřovatel trestně stíhá také 32letého Mostečana, který bez příslušného oprávnění k nakládání s omamnými a psychotropními látkami obchodoval s marihuanou. Z výsledku prověřování došli kriminalisté k závěru, že si stíhaný obstaral rostlinnou sušinu, kterou následně poskytl nejméně ve 169 případech. Zadarmo to také nedělal. Omamnou látku nabízel za částky v rozmezí od 50 do 200 korun za jednotlivý prodej. Těmto dvěma mužům hrozí v případě uznání viny až pětileté tresty ve vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

6. dubna 2023

