Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté obvinili muže z loupeže

MOSTECKO - Dopaden byl za 20 minut; Padělané povolení k pobytu.

Mostečtí policisté zadrželi v den dětí podezřelého velmi krátce po přepadení večerky. V ranních hodinách vstoupil 25letý muž do prodejny s potravinami, která je poblíž centra okresního města. Zprvu požadoval po obsluze a zároveň poškozené odkoupení jakéhosi dárkového poukazu jisté společnosti. Zřejmě potřeboval peníze. S touto žádostí zákazník ovšem neuspěl. Podle policistů se rozhodl vyřešit touhu po penězích jinou, nelegální cestou. Atmosféra v obchodě zhoustla, protože Mostečan měl vytáhnout plynovou pistoli, kterou držel v ruce, ale nikoho s ní neohrožoval. Po prodavačce při neomalených pohybech požadoval, aby mu vydala obsah pokladny. Ta i tento požadavek rovněž odmítla. Muž si povšiml přítomnosti další osoby v prodejně, proto všeho zanechal a s prázdnými kapsami vzal pro jistotu do zaječích. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. K místu se ihned sjely policejní vozy. Uniformovaní muži podle popisu pátrali po osobě. Po dvaceti minutách spadla klec a policisté hlídkové služby zadrželi podezřelého v jiné nedaleké provozovně. Muž se musel usadit na zadní sedadlo služebního vozu a svézt se do cely. Kriminalisté zahájili trestní stíhání 25letého Mostečana ze spáchání zločinu loupeže. Vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby, o kterém bude rozhodovat okresní soud v blízké době. Bude-li stíhaný uznán vinným, hrozí mu až desetileté vězení.

Padělané povolení k pobytu

Policejní vyšetřovatelka obvinila 47letého cizince ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny. Ten se začátkem května v rámci pobytové kontroly, v jednom z průmyslových areálů na Mostecku, prokazoval příslušníkům Odboru cizinecké policie Ústeckého kraje povolením k pobytu ve Francii. Tito strážci zákona jsou ve svém oboru profesionálové a pojali podezření, že doklad je falšovaný. Posouzením pravosti tohoto povolení odborným vyjádřením se tato skutečnost potvrdila. Tento druh listiny opravňuje také k pobytu v členských státech Evropské unie, tedy i v České republice. Padělaný doklad prý stíhanému opatřil kamarád žijící v zahraničí a doufal, že mu pomůže před orgány České republiky. Ve Francii cizinec samozřejmě nikdy nebyl. V případě odsouzení hrozí muži až tříletý pobyt v českém vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

2. června 2023

